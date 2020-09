Alitalia dice addio all’aeroporto di Milano Malpensa. La notivà, cosa bisogna sapere.

Notizia bomba sul possibile futuro di Alitalia, l’ex compagnia aerea di bandiera che si trova in una situazione di profonda crisi che si tenta di risolvere da anni. Alitalia non volerà più da Milano Malpensa a Roma Fiumicino. I collegamenti termineranno dal 1° ottobre prossimo. Ecco cosa bisogna sapere.

Alitalia lascia l’aeroporto di Milano Malpensa: cancellati voli con Roma

Tutti i viaggiatori che volavano da Milano Malpensa a Roma Fiumicino con Alitalia non avranno più il loro volo a partire dal 1° ottobre prossimo. Dovranno viaggiare con altre compagnie aree.

Si tratta dell’annuncio arrivato nella sera dell’11 settembre e che potrebbe dare il via al nuovo corso della compagnia aerea nazionale, in perenne crisi, che dovrebbe essere fortemente ridimensionata in futuro.

Finora, Alitalia viaggiava con due voli tra gli aeroporti Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Questi voli saranno cancellati dal 1° ottobre, appunto, e non saranno riprogrammati sullo scalo di Milano Linate. Dunque verranno soppressi. Questo è quanto rendono pubblico varie fonti di stampa nazionali, citando fonti aeroportuali.

L’aeroporto di Milano Malpensa, in provincia di Varese, è stato inaugurato nel 1948. Per la prima volta nella sua storia Alitalia non avrebbe più voli in partenza da qui. Tutti i voli della compagnia aerea, nazionali e internazionali, si sposteranno infatti su Roma e Linate.

