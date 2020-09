Wanda Nara | tutto in bella mostra su Instagram | FOTO

Sul suo profilo personale Instagram, Wanda Nara non si risparmia in alcun modo. Ed a gioire sono i suoi innumerevoli ammiratori, che show.

Tra le celebrità che sanno come fare per promuovere al meglio la propria immagine sui social c’è Wanda Nara. La modella argentina è sempre ai primissimi posti su Instagram in quanto a ricerche da parte degli utenti.

Merito della sensualità della quale lei stessa sa fare sfoggio, e di quelle curve pericolose che la contraddistinguono. La 33enne sudamericana sembra proprio il prototipo perfetto di femme fatale, di ‘donna pericolosa’, capace di fare quello che vuole con gli uomini. Se non fosse che ormai da alcuni anni è felicemente sposata con Mauro Icardi, il quale le ha dato due figli. Adesso l’attaccante del Paris Saint-Germain è sottoposto a quarantena, in quanto nei giorni scorsi è risultato positivo al Covid assieme ad altri due compagni di squadra. Tra questi c’è anche il brasiliano Neymar.

Wanda Nara, come far dimenticare la quarantena

Tutti loro erano stati ad Ibiza a fine agosto, e le Baleari purtroppo hanno fatto da vero e proprio focolaio per molti che hanno pensato a divertirsi senza prenere le giuste precauzioni. Adesso tutta la famiglia si trova in quarantena a casa, a Parigi. Ma si tratta tutto sommato di un pernottamento felice. Non solo perché la residenza francese di casa Icardi è lussuosissima, ma perché la famiglia stessa vive costantemente in armonia. E poi c’è Wandita che riesce ad alleviare ogni dolore a suo marito. Basta vedere questi scatti per rendersene conto.

