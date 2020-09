Viviana Parisi, l’ultima svolta: i resti umani trovati sono tutti di Gioele. E’ questa la notizia dell’ultima ora arrivata all’Ansa.

A comunicarlo è l’avvocato Pietro Venuti, legale di Daniele Mondello, marito di Viviana e papà del piccolo Gioele. “Anche gli altri reperti ossei ritrovati a Caronia lo scorso 3 settembre vicino a dove erano stati trovati i primi sono di Gioele”.

Leggi anche –> Viviana Parisi, ecco i messaggi che dimostrano che non può aver ucciso Gioele

“Mi auguro – prosegue l’avvocato – che questi ulteriori resti permettano ai medici legali di fare maggiore chiarezza sulla morte del piccolo Gioele. Ieri sempre a Caronia la polizia scientifica ha raccolto altri reperti che saranno in seguito analizzati con il luminol per capire se ci siano sono tracce ematiche e se appartengano a Gioele”.

Viviana Parisi, nuovi messaggi inviati al padre

Il settimanale Giallo ha pubblicato poche ore fa alcuni nuovi messaggi intercorsi tea Viviana Parisi e suo padre Luigino, dopo quelli emersi la settimana scorsa (potete trovarli QUI). In uno di questi messaggi Viviana scrive: “I bambini sono il dono più bello che Dio può darci”.

Leggi anche –> Viviana Parisi, il marito Daniele: “Il giorno della scomparsa ci hanno impedito di cercarli”

Ma poi aggiunge anche messaggi più criptici e per certi versi inquietanti: “La libertà è amore, ma anche in un posto buio come un carcere c’è la luce”. E poi ancora: “Mi dispiace dare dispiacere alle persone a cui voglio bene. E’ un periodo della mia vita che non mi sembra reale. Vorrei solo il bene per me e per le persone che mi circondano perché io conosco l’amore e vorrei essere accompagnata sempre e solo dall’amore che nella mia vita mi ha sempre circondata”.

Anche in base a queste parole il padre della donna si dice sicuro: “Mia figlia non è un’assassina. Aveva parole piene d’amore per Gioele, non può averlo ucciso lei: secondo noi è rimasta scioccata dall’incidente”.