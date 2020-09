Skipper Zuegg, la pubblicità spiazza tutti: “Stai leggendo una bevanda”?

Una scelta di marketing decisamente fuori dalle righe è all’origine del messaggio che campeggia sulla confezione del succo d’arancia Skipper Zuegg.

“Sei serio? Stai leggendo una bevanda? Cioè, stai leggendo una bevanda quando potresti leggere una storia vera o parlare con persone reali o vedere com’è la vita là fuori? Dai, vai a viverla e, se non ti dispiace, portaci con te. E se proprio non vuoi uscire, seguici sui social. Noi per te lo faremmo”. Questo l’originale (a dir poco) messaggio che campeggia su un cartone di succo di frutta Skipper Zuegg. Una bella sorpresa per il consumatore che si aspetta di trovare in quello spazio l’elenco degli ingredienti, la quantità di zuccheri o qualsiasi altra informazione “canonica”.

ll messaggio ai consumatori del succo d’arancia Skipper Zuegg

Il messaggio sulla confezione del succo d’arancia della Skipper Zuegg è un invito a guardare la vita fuori da quattro mura, dopo il lungo lockdown imposto dal Coronavirus (e prima magari che si ripeta un altro blocco). A lanciare il sasso nello stagno dei social è stata Annalisa Monfreda, direttrice di Donna Moderna che, sorpresa dalla pubblicità, ha condiviso su Twitter la foto che ne ritrae le parole. “Non ci potevo credere”, ha cinguettato la giornalista. Tant’è…

EDS