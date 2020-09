Negli ultimi anni della sua vita Sandra Mondaini ha fatto i conti con una terribile malattia, la vasculite, che la costringeva a stare su una sedia a rotelle e le procurava forti dolori.

Sandra Mondaini è morta il 21 settembre 2010 all’Ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverata da 10 giorni. Solo cinque mesi prima tutti l’avevano vista urlare il nome del marito Raimondo Vianello al suo funerale, con un filo di voce nelle condizioni disperate in cui era. La grande attrice era affetta da tempo da una terribile malattia.

Gli ultimi anni di vita di Sandra Mondaini

Nell’ultimo periodo della sua vita Sandra Mondaini ha dovuto fare i conti con la vasculite, un’infiammazione ai muscoli che la costringeva su una sedia a rotelle e le procurava dolori lancinanti. “Mi provoca sofferenze fortissime – spiegò l’attrice in una delle sue ultime interviste -, non posso più stare in piedi. Mi sono letta le enciclopedie mediche, è una malattia misteriosa, mi viene anche una febbriciattola… Mi fa rabbia, ma c’è gente più giovane che soffre…”.

Subito dopo il funerale del marito era stata ricoverata presso la casa di cura di San Rossore di Pisa, assistita dal Prof. Cassano, lo stesso psichiatra che in precedenza l’aveva guarita dalla depressione. La mancanza del suo grande amore e compagno di una vita era talmente forte che lei stessa ammetteva di non poterla sopportare.

Il 6 luglio del 2010 Sandra Mondaini era stata nuovamente ricoverata a Pisa stavolta a causa di problemi respiratori. Poi, temporaneamente guarita dai suoi malanni, l’attrice si era collegata telefonicamente con il Tg5 per confermare il miglioramento delle sue condizioni di salute. Ma il suo cuore evidentemente non ha retto al dolore dell’assenza del suo Raimondo. E così, 10 anni fa esatti, ci ha lasciato una delle più grandi artiste dello spettacolo del secolo scorso.

