Sandra Mondaini, chi era: vita privata e carriera di un mito della tv

Quello di Sandra Mondaini è uno dei volti più noti e amati della televisione italiana. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Sandra Mondaini è stata una famosissima attrice, comica e conduttrice italiana, che ha fatto ridere e piangere intere generazioni, sempre con grande stile ed eleganza. Conosciamo più da vicino questa fantastica donna, vero e proprio mito della televisione nostrana.

L’identikit di Sandra Mondaini

Sandra Mondaini, nata a Milano il 1° settembre 1931, è stata una grandissima protagonista del mondo dello spettacolo, dalla televisione al teatro alla musica (e non solo). E’ diventata famosa a livello nazionale a soli 6 mesi, quando il padre la lanciò come modella in una campagna televisiva contro la tubercolosi. All’età di due anni il successo si ripeté e Sandra apparve su manifesti murali nella lotta antitubercolare. E a metà degli anni ’40 ha iniziato a lavorare come modella per aiutare la propria famiglia. Ha poi debuttato sul piccolo schermo dall’inizio assoluto delle trasmissioni targate Rai, facendosi subito apprezzare per la sua innata comicità e il forte carisma.

La sua carriera è decollata negli anni sessanta, quando ha condotto molti programmi di varietà televisiva e radiofonica, prendendo parte anche a diversi film e telefilm. Assieme al marito, Raimondo Vianello, Sandra Mondaini ha formato una delle coppie più celebri in assoluto: alzi la mano chi non ha mai visto la sitcom Casa Vianello! Di successo in successo Sandra Mondaini ha scalato le vette della popolarità, dedicandosi (dopo l’addio alla Rai) anche alla pubblicità, promuovendo alcuni tra i più famosi marchi italiani dell’epoca. A giugno del 2008 risale l’ultima comparsa sul set del telefilm Crociera Vianello. Il 10 dicembre dello stesso anno Sandra Mondaini ha annunciato il ritiro dalla televisione per problemi di salute. Le sue ultime interviste telefoniche risalgono al 2010: morì dieci anni fa, il 21 settembre, a distanza di soli 5 mesi dall’amatissimo marito.

