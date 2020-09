Rita Forte, chi è la cantante: età, carriera, malattia e vita privata dell’artista amata dal pubblico per anni al fianco di Luciano Rispoli in tutti i suoi programmi.

Nata a Terracina nel 1958 si appassiona alla musica sin dall’infanzia. Rita Forte è sicuramente una delle pianiste più note in Italia, anche grazie alla sua partecipazione a molte trasmissioni televisive di successo, in primis quelle condotte da Luciano Rispoli.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Scoperta a metà anni Settanta da Claudio Mattone, ancora giovanissima collabora con Franco Migliacci. Laureata in Scienze politiche presso l’Università La Sapienza di Roma, alterna la sua passione per la musica – che la porta a esibirsi in molti locali romani – a lavori saltuari ad esempio come segretaria.

L’incontro con Luciano Rispoli e la lotta al tumore di Rita Forte

Ai primi anni Novanta arriva Sanremo, prima tra le Nuove proposte, in cui giunge terza, quindi tra i big nel 1992. È in quell’edizione di Sanremo che Luciano Rispoli la nota e inizia un sodalizio che porta Rita Forte a essere protagonista di molte trasmissioni presentate dal noto conduttore, in particolare al ‘Tappeto Volante‘. “Mai più nessuno come zio Luciano”, ha ricordato commossa Rita Forte al programma ‘Vieni da me’. Quell’incontro, le spiana la strada del successo commerciale e alla partecipazione di altre trasmissioni televisive.

Nel corso dell’intervista a ‘Vieni da me’ dello scorso gennaio, Rita Forte ha anche parlato della sua battaglia contro il cancro, poi ha ricordato anche del terribile incidente stradale di cui è rimasta vittima nel 2005: “La vita mi ha fermata due volte, capita a tutti. 15 anni fa sono stata investita quando lavoravo qui in Rai con Fabrizio Frizzi. Attraversavo la strada e una moto mi ha investita ma io ho avuto una grande fortuna. Sono stata miracolata”.