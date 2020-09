Decide di violare la quarantena e di mettersi in viaggio nonostante sia positiva al Covid per i test di Medicina. Fermata con la madre.

Una giovane di 19 anni positiva al Covid ha assunto un comportamento scriteriato e potenzialmente pericoloso per gli altri. Infatti la giovane, sottoposta a provvedimento obbligatorio di quarantena in casa, si è messa in auto per svariati chilometri.

LEGGI ANCHE –> Quarantena | Speranza | ‘Valutiamo riduzione da 14 a 10 giorni’

La ragazza ha viaggiato dal suo domicilio di Macerata fino a Bologna in compagnia della madre, per svolgere i test di ammissione alla facoltà di Medicina. Le due hanno anche trascorso la notte fuori, in un alberto del capoluogo emiliano. Scoperte, hanno ricevuto entrambe una denuncia per delitto colposo contro la salute pubblica. La cosa risale a mercoledì 9 settembre e dopo la piena consapevolezza di essere positiva al Covid, dal momento che aveva svolto due tamponi entrambi riportanti la sua compatibilità alla malattia. È poi giunto anche l’esito di un ulteriore tampone, anch’esso positivo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Sgarbi mascherina | lite col buttafuori che non lo fa entrare | VIDEO

Positiva al Covid, la ragazza è ora in isolamento in albergo

La polizia ha raggiunto le due irresponsabili apprendendo che erano lì per i test di Medicina. La 19enne ha anche confermato di avere svolto i due tamponi ad agosto più il terzo lo scorso 5 settembre. Stando alla loro versione, entrambe hanno sempre tenuto sul volto la mascherina e non hanno mai compiuto una sosta nei 258 km che separano Macerata da Bologna. Inoltre hanno specificato di non avere tenuto alcun contatto con nessuno in albergo. Adesso è in isolamento in uno degli alberghi predisposti dalla Regione Emilia-Romagna per i non residenti sul territorio. L’hotel dove la ragazza ha pernottato con la madre ha garantito sicurezza massima per i suoi ambienti e per tutti gli altri ospiti della struttura.

LEGGI ANCHE –> McDonald’s | extracomunitario aggredisce addetto per la mascherina