Picnic in Cantina, evento in tutta Italia a fine settembre

Picnic in Cantina, l’evento enogastronomico con appuntamenti in tutta Italia negli ultimi due weekend di settembre.

Degustazioni di vino e ottimi cibi locali, all’aperto tra i filari di vigne e sui prati fuori dalle cantine. È “Picninc in Cantina“, l’iniziativa organizzata da Picnic Chic e Movimento Turismo del Vino con appuntamenti in tutta Italia negli ultimi due weekend di settembre. Ecco tutto quello che dovete sapere.

Picnic in Cantina, in tutta Italia a fine settembre

Siamo nel mese in cui prendono il via le manifestazioni legate al vino, tra degustazioni, visite alle cantine, itinerari enogastronomici, escursioni tra le vigne, aperitivi con spettacolo e tanto altro. Sono i numerosi eventi in programma in tutta Italia il cui obiettivo principale è tornare a gustare i sapori della nostra terra e alla convivialità, dopo i lunghi mesi di isolamento e distanziamento sociale, ovviamente nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria anti-Covid.

Proprio per ridurre al minimo i rischi di contagio, molte manifestazioni si svolgono all’aperto, approfittando del clima ancora estivo e di quello mite che dovrebbe accompagnarci ancora nelle prime settimane d’autunno.

Tra le iniziative imperdibili, segnaliamo una nuova e molto interessante: “Picnic in cantina”, manifestazione enogastronomica organizzata da Picnic Chic e Movimento Turismo del Vino, inserita all’interno di Cantine Aperte in Vendemmia e coinvolge numerose cantine e territori italiani.

L’evento, alla sua prima edizione, si svolgerà nei weekend del 19-20 settembre e del 26-27 settembre, proponendo un picnic chic con un calice di vino in mano nelle cantine d’Italia che aderiscono all’iniziativa. Si tratta del primo booking del picnic già pronto e accessoriato. Alla scoperta del gusto e del territorio italiano.

Alla manifestazione aderiscono le cantine associate al Movimento Turismo del Vino che proporranno il cesto del picnic a Km0, insieme a visite guidate, degustazioni e diverse attività esperienziali open air, dalla vendemmia allo yoga tra le vigne, da un’escursione a cavallo all’aperipicnic. Un modo alternativo di vivere cantina e vendemmia e di intendere il turismo di prossimità unendo enogastronomia, territorio, turismo sostenibile ed esperienze autentiche. Come spiega il Movimento del Turismo del Vino sul suo sito web alla pagina di presentazione dell’evento.

Quando: 19 e 20 settembre – 26 e 27 settembre (nell’ambito di Cantine Aperte in Vendemmia)

Dove: c/o le Cantine aderenti all’iniziativa

Info e prenotazioni per Picnic in Cantina: https://picnicchic.it/evento-mtv/