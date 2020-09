Mara Venier, parla di suo marito: “Ho fatto pulizia nella sua vita”

Una Mara Venier a tutto tondo. Tante nuove confessioni ai microfoni del settimanale Oggi, soprattutto sulla vita sentimentale insieme al marito Nicola

Un cambiamento davvero importante nella vita di Mara Venier e di quella di suo marito Nicola Carraro. Così la stessa conduttrice celebre di Domenica In ha svelato ai microfoni di Oggi: “Lui è davvero uomo impegnativo, ma io ho pensato di fare una grossa pulizia nella sua vita. Aveva maggiordomi, camerieri, autisti e guardie del corpo. Ora ce sto solo io! Questo vuol dire che alla fine tutto ricade su di me, gli organizzo la vita in tutto e per tutto”. Poi ha aggiunto un particolare da non sottovalutare: Siamo grandi amici, non solo una coppia. Abbiamo una grande libertà, il nostro amore ci consente di lasciarci grandi spazi reciproci. A me piace fare ‘Domenica In’, a lui piace andare a giocare a golf a Santo Domingo”.

Mara Venier, la verità sulla crisi con il marito

La stessa presentatrice ha rivelato un episodio del passato che riguarda un momento di crisi tra i due: “Nell’estate del 2011 non stavamo bene insieme. Io mi volevo divertire, lui no e così tornammo dalla Sardegna un po’ distanti. Io arrivavo da un anno difficile con Lamberto Sposini con “La vita in diretta”. Stavo male, io ero molto provata e avvilita. Dovevo iniziare la nuova edizione con Marco Liorni, mentre Nicola doveva fare dei controlli al San Raffaele…”. Tutto si è risolto alla grande con la coppia che continua ad amarsi immensamente nonostante qualche problema del passato.