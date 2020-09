Coronavirus, l’insegnante Paola De Simone muore davanti ai suoi allievi

È accaduto tutto in Argentina. Paola, un’insegnate contagiata dal Coronavirus è morta durante una videolezione con i suoi allievi.

Quello che nessuno si aspetterebbe mai di vedere è accaduto in Argentina. Un’insegnante, di nome Paola, è collassata davanti ai propri alunni durante quella che avrebbe dovuto essere una comune videolezione. A quanto pare, la morte della donna è da attribuire al Coronavirus. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo alla donna.

Leggi anche->Matrimonio Coronavirus | per un solo positivo in 100 vanno in quarantena

Sono stati tempi difficili per quel che riguarda gli studenti e il personale docenti. Il periodo di lockdown nel mezzo della pandemia causata dal Covid ha portato con sé una vasta gamma di cambiamenti. Le scuole sono state le prime a chiudere i battenti, e le lezioni in presenza sono state sostituite da quelle a distanza. È proprio questo il contesto all’interno del quale Paola De Simone è deceduta davanti agli occhi increduli dei suoi alunni.

Leggi anche->Covid, dicembre critico secondo uno studio: “Fino a 30.000 morti al giorno”

Paola, una docente universitaria di origini italiane, aveva soltanto 46 anni al momento della sua morte. La donna lavorava presso l’università Uade, a Buenos Aires, ed era stimata e apprezzata da chiunque la conoscesse. Aveva contratto il Coronavirus, passatole dal marito, che lavora come medico in un reparto di terapia intensiva. Purtroppo il virus ha avuto la meglio sull’insegnante, volata via troppo presto.

Leggi anche->Insegnante muore dopo il parto: aveva contratto il covid ad un baby shower

Paola, sposata e con una figlia, è mancata lo scorso 2 Settembre. La sua tragica morte è avvenuta sotto lo sguardo incredulo di tutti i suoi allievi, che stavano seguendo la sua lezione online su Zoom. La donna aveva cominciato a manifestare i sintomi del virus già da fine Luglio, e la sua salute è peggiorata sempre di più. Durante la sua ultima lezione, prima del decesso, aveva una pessima cera. È apparsa infatti di fronte agli alunni debilitata e con evidenti gravi sintomi di tipo respiratorio.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Paola De Simone, insegnante morta a causa del Coronavirus: la dedica dell’università

Di fronte alla morte di una delle docenti più stimate dell’università, quest’ultima ha deciso di dedicare a Paola De Simone alcune commoventi parole. “Era una docente appassionata ed instancabile, professionista eccellente e grande persona, con oltre 15 anni di insegnamento nella nostra università”, ha scritto su Twitter il profilo ufficiale della Uade. “Il nostro pensiero va alla sua famiglia, in un momento così drammatico rivolgiamo le condoglianze di tutta la nostra comunità accademica. Vi chiediamo di onorare con rispetto e gratitudine la memoria di Paola”.