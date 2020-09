Incidenti stradali | tre donne muoiono in due distinte tragedie

Nel corso di due incidenti stradali, tre donne perdono la vita in maniera drammatica. Gli episodi avvengono a breve distanza l’uno dall’altro.

Doppia tragedia sulle strade di Roma, con tre vittime in due distinti incidenti stradali. Si tratta in entrambe le circostanze di donne, che hanno perso la vita nel breve volgere di sole due ore. Il tutto è accaduto nel pomeriggio di giovedì 10 settembre, rispettivamente sulla via Salaria e sull’Autostrada A1.

LEGGI ANCHE –> Positiva al Covid | viola la quarantena per il test di Medicina

Nella prima circostanza ha perso la vita una 36enne, Barbara Fontana, che stava viaggiando a bordo di uno scooter condotto da un suo amico. Il mezzo a due ruote è andata ad impattare contro un’auto e la violenza dello scontro ha causato la morte sul colpo di Barbara, venendo sbalzata dal mezzo. Anche l’uomo che portava il motorino è stato disarcionato. Attualmente è ricoverato in codice rosso in ospedale al Sant’Andrea, le sue condizioni sono molto gravi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Incidente scuolabus | pullman carico di studenti colpisce ponte | FOTO

Incidenti stradali, tre donne morte in due diverse circostanze

Le forze dell’ordine hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire la dinamica. Il secondo degli incidenti stradali ha invece coinvolto tre auto. Qui sono morte due anziane di 78 e 83 anni a bordo di una Yaris. Feriti altre due persone a bordo di altrettanti veicoli, ed un bambino. Qui due delle tre macchine si sono ribaltate a causa della potenza dell’impatto. Per le due anziane non c’è stato niente da fare. I feriti sono stati condotti sempre al’ Sant’Andrea’. Queste circostanze hanno causato anche forti rallentamenti alla circolazione.

LEGGI ANCHE –> Incidente sul lavoro | muore schiacciato da trave nel suo camion