Grande Fratello Vip, la versione di Maria Teresa Ruta: “Per stare con mia figlia”

Novità davvero importanti per la nuova edizione del Grande Fratello Vip con Maria Teresa Ruta autentica protagonista: ecco la sua verità

Pochi giorni ancora, poi inizierà ufficialmente la nuova stagione del Grande Fratello Vip. Ci sarà così come concorrente Maria Teresa Ruta, che ha partecipato in passato prima all’Isola dei Famosi e poi a Pechino Express. Ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, la giornalista ha svelato i motivi per i quali ha deciso di accettare questa nuova sfida nella casa più spiata dagli italiani: “Per stare con mia figlia che negli ultimi 13 anni avrò visto si e no 250 giorni…”. Un motivo davvero importante per condividere emozioni e paure proprio con la ragazza che non vede mai.

Grande Fratello Vip, la verità di Maria Teresa Ruta

La stessa donna ha rivelato, poi, durante l’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni quale potrebbe essere la paura più grande: “La cosa che più temo è che gli altri dovranno sopportarmi. Poi ho timore di vedere sotto la doccia”. Infine, ha svelato il suo più grande pregio, ossia quella di essere sempre ottimista, mentre il difetto è quello di essere disordinata.