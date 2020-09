Lui è Gallagher ed è uno dei tanti cosiddetti trapper additati di essere un pessimo esempio per i giovani. E non fa nulla per smentirlo.

Lui è Gallagher ed è uno dei tanti cantanti del controverso genere Trap che da alcuni anni va molto in voga tra i giovanissimi. In questi giorni deve difendersi dall’accusa di avere rubato un furgone della azienda di spedizioni e consegne Bartolini.

L’idea era quella di filmare il tutto per realizzare un video da postare sui suoi canali social ufficiali. Ma adesso la Polizia Postale di Latina lo ha denunciato per furto. Il filmato poi è andato effettivamente online prima di essere rimosso. Per un altro episodio, Gallagher era stato arrestato ed aveva ottenuto i domiciliari nella sua casa dei Parioli, a Roma, lui che è figlio di una famiglia appartenente all’alta borghesia della Capitale. Assieme al collega che si fa chiamare Traffik, il trapper aveva rapinato alcuni loro fans sottraendo loro degli smartphone, nella primavera 2019.

Gallagher, ancora un comportamento da punire

Visualizza questo post su Instagram Y LOS BOBO SON MIO MIO MIO 👼 Un post condiviso da GALLAGHER🖤❤️LIL SALVADOR🇸🇻 (@gallagherflexboy) in data: 31 Ago 2020 alle ore 12:09 PDT

Il suo vero nome è Gabriele Magi e ha 25 anni. A luglio anche i domiciliari sono stati revocati, sostituiti dall’obbligo di firma quotidiano e dall’obbligo di restare in casa dalle 10:00 di sera alle 07:00 del mattino. Non è andata altrettanto bene al collega Traffik, il 23enne Gianmarco Fagà, che per quella vicenda della rapina è rimasto in carcere. Ed addirittura il padre avrebbe chiesto con una apposita lettera al giudice chiamato ad esprimersi in merito di non rimetterlo in libertà.

