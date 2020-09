Elisabetta Gregoraci in lacrime a Verissimo: “Ho sofferto tanto”

In procinto di entrare nella casa del Grande Fratello, Elisabetta Gregoraci in lacrime si confessa a Verissimo.

Questo è un periodo ricco di soddisfazioni professionali per Elisabetta Gregoraci. La conduttrice ha ottenuto un successo di pubblico con le puntate estive di ‘Battiti Live‘ ed ora si prepara all’ingresso nella casa del ‘Grande Fratello‘. Prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, però, Elisabetta sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

Leggi anche ->Piero Chiambretti in lacrime a Verissimo, ricorda così la morte della madre

Nel corso della prima puntata stagionale del talk show Mediaset, la Gregoraci parla della separazione con Flavio Briatore ed ai motivi che hanno portato al divorzio. La conduttrice spiega senza riuscire a trattenere la commozione: “Ho sofferto tanto. Nella nostra relazione gli errori più grandi sono stati commessi da lui, quando l’ha capito era ormai troppo tardi”. Ed ancora ha aggiunto: “Sono stata una grande compagna di vita annullando anche me stessa”.

Leggi anche -> Flavio Briatore, parla l’ex Elisabetta Gregoraci: “Ecco come sta”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Elisabetta Gregoraci: “Flavio sta bene”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv) in data: 11 Set 2020 alle ore 3:03 PDT

Nonostante il matrimonio sia finito per le incomprensioni caratteriali, la Gregoraci e Briatore sono rimasti in ottimi rapporti: “Sono sempre presente nella sua vita perché siamo stati innamorati per tredici anni. Lui sa che può contare sempre su di me”. Presente lo è sicuramente in questo periodo in cui Flavio si sta riprendendo dall’infezione da Covid-19.

Sul suo stato di salute, la Gregoraci ha detto: “Ci ha fatto prendere un grande spavento ma adesso sta bene. Ha contratto il virus ma per fortuna non ci sono state complicazioni e non ha avuto problemi respiratori”. Adesso l’ex marito sta passando il periodo di quarantena insieme a Daniela Santanché.