Andrea Damante, tutta la verità con la De Lellis: “Non è finita del tutto”

Un’intervista a tutto tondo quella di Andrea Damante, in cui ha confessato ciò che è successo con Giulia De Lellis: tutta la verità tra i due

Novità importanti per quanto riguarda la vita sentimentale tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. L’ex tronista di Uomini e Donne, ora dj e influencer, si è confessato ai microfoni di Vanity Fair svelando ciò che potrebbe succedere a breve. I due ora sono lontani, ma non è tutto perduto con un possibile riavvicinamento improvviso.

Andrea Damante, il rapporto con Giulia De Lellis

E così durante l’intervista ha rivelando il suo rapporto con Giulia: “Le cose non stanno andando nel migliore dei modi”. La coppia ha deciso di prendersi del tempo in solitaria per poi decidere ciò che succederà: “Passerà senza che nessuno dei due faccia del male all’altro, né ci si manchi di rispetto”. Il tempo sarà così utile per capire cosa provano davvero entrambi prima di prendere una decisione definitiva in ottica futura. Infine, lo stesso Damante ha esaltato la persona di Giulia: “A parte essere, a oggi, la persona forse più importante della mia vita, ritengo che Giulia sia cresciuta molto, è straordinaria e sempre più bella. Lei purtroppo soffre di acne ma pian piano ha iniziato ad abituarsi, e ha fatto benissimo a mostrarsi senza filtri perché non sono due o tre imperfezioni a fare la differenza”.