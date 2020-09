Verona, festeggiava il suo compleanno, coma etilico per la 14enne

Verona, festeggiava il suo compleanno, coma etilico per la 14enne. La ragazza si trovava per l’occasione in un bar della sua città con alcuni amici.





La ragazzina stava festeggiando i suoi 14 anni. E lo stava facendo bevendo una serie di bevande ad alta gradazione alcolica. Ben presto la festeggiata è stata portata in codice rosso all’ospedale.

Ancora una volta si torna a parlare dell’abuso di alcool da parte di giovani e giovanissimi, forse ignari delle gravi conseguenze che tale consumo smoderato può arrecare alla salute. Questo è ciò che è accaduto anche in queste ultime ore.

Certamente non si sono conclusi come si aspettava i festeggiamenti per il proprio compleanno. La vicenda è avvenuta a Verona e la protagonista è stata una ragazzina di appena 14 anni.

La festeggiata si trovava in un bar con alcuni amici. E’ stato lì che la 14enne ha iniziato a bere una serie di bevande dalla gradazione fortemente alcolica. Questo ha comportato il successivo svenimento della ragazza che è stata trasportata quindi con urgenza e in codice rosso all’ospedale per coma etilico.

Secondo quanto affermato dai testimoni che erano presenti durante i festeggiamenti al bar, nel locale non ci sarebbe stato il minimo controllo sull’età delle persone alle quali venivano somministrate le bevande alcoliche. Per questo il questore ha stabilito che l’attività di ristorazione nella quale sono avvenuti i fatti rimanga chiusa per 7 giorni.