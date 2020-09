Uomini e Donne, al Trono Over anche il primo fidanzato di Belen

Una nuova sfida per Simone Bolognesi, il primo fidanzato di Belen quando non era ancora famosa. Sarà ancora presente ad Uomini e Donne

Ci siamo per l’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne. Dopo ben nove anni, il primo fidanzato di Belen, Simone Bolognesi, tornerà in studio dopo aver corteggiato Giulia Montanarini ai tempi di Teresanna Pugliese. Ora all’età di 41 anni sarà uno dei tanti corteggiatori del Trono Over. L’uomo, imprenditore romagnolo, è stato una delle prime fiamme italiane della modella argentina, Belen, quando non era ancora famosa dopo il suo arrivo dall’Argentina.

Uomini e Donne, la verità del primo fidanzato di Belen

I due sono stati insieme per due anni, convivendo anche. In una vecchia intervista lo stesso Simone aveva rivelato ciò che è successo tra i due: “Siamo stati insieme due anni. Tutto è avvenuto quando è arrivata in Italia fino alla sua partenza per Milano. Per sette mesi abbiamo convissuto a casa mia”. Poi l’uomo ha svelato un particolare da non sottovalutare: “Non parla mai di Riccione, della nostra Romagna e del suo passato qui. E ancora ci chiediamo come mai”.