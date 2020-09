Le avevano detto “verruca” e invece la giovane sposa sta morendo di cancro. La ragazza ha deciso di celebrare il suo matrimonio a SeaWorld, con una cerimonia davvero emozionante.





La 23enne ha solo poche settimane di vita. Questo a causa di un cancro che i medici avevano considerato essere una semplice “verruca”. Tutto il dolore e la rabbia della sua famiglia.

Leggi anche –> Matrimonio con il brivido: sposa penzola da un dirupo per una foto

Potrebbe interessarti anche –> Sposa si ubriaca al matrimonio, inizia una clamorosa rissa con alcune invitate | VIDEO

Leggi anche –> Incidente matrimonio: sposa termina la festa con un occhio nero

Le avevano detto “verruca”, la giovane sposa sta morendo invece di cancro

Ashleigh Simrajh ha solo 23 anni. E già nel 2018 aveva mostrato ai medici il nodulo che aveva sulla sua gamba. In quell’occasione però il suo problema era stato considerato qualcosa di molto semplice. Una “verruca”, le era stato detto. Oggi ad Ashleigh restano solo poche settimane di vita a causa di un cancro molto aggressivo.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ashleigh, dopo aver saputo quanto le resta da vivere, ha deciso di sposarsi con il suo fidanzato, Jason Hale. E lo ha fatto con una emozionante cerimonia celebrata sulla Gold Coast, in Australia. Precisamente a SeaWorld, vicina a tutti quegli animali marini di cui la giovane sposa è fortemente appassionata.

Il matrimonio tra Ashleigh e Jason si è svolto sabato. E i due ragazzi hanno potuto festeggiare le loro nozze assieme ad una cinquantina di invitati tra amici e parenti.

Tra i componenti della famiglia di Ashleigh c’è grande dolore ma soprattutto tanta rabbia per quella diagnosi sbagliata che i medici fecero in passato e che avrebbe invece potuto salvare la vita della giovane.

Il padre della sposa, Tony Simmo, come si legge sul Mirror, ha raccontato che all’epoca non fu fatta una biopsia e che ora il cancro è arrivato ai polmoni, al fegato e al torace e sua figlia non ha più scampo. E’ stata creata una pagina per raccogliere i fondi che renderanno più dolci gli ultimi giorni di vita di Ashleigh.

La giovane si trova ora a casa sua, circondata dalle persone che la amano e che non smettono di raccontare quanto sia forte e quanto stia continuando ogni giorno a combattere contro la sua malattia.