Morta l’attrice Diana Rigg, star del Trono di Spade

L’attrice britannica Diana Rigg si è spenta a 82 anni: indimenticabile la sua interpretazione nei panni di Olenna Tyrell nella serie Il Trono di Spade.

E’ morta a 82 anni l’attrice Diana Rigg. Interprete brillante e versatile, era conosciuta per i suoi ruoli sul palcoscenico, in film famosi e in televisione, tra cui quello di Emma Peel in Agente Speciale (al fianco di Patrick Macnee) e della contessa Teresa di Vicenzo, o Tracey Bond, moglie di James Bond nel film del 1969 “007 al servizio segreto di sua maestà”. Più di recente aveva interpretato Lady Olenna Tyrell nel grande successo della HBO Il trono di spade, anche se nel 2019 ha ammesso di non averlo mai visto.

L’ultimo saluto a Diana Rigg

Diana Rigg (il suo nome completo era Enid Diana Elizabeth Rigg) era nata a Doncaster, nella contea inglese dello Yorkshire, il 20 luglio 1938. Trascorse i primi 8 anni di vita in India, imparando anche l’hindi e iniziò giovanissima a lavorare in teatro, recitando sotto l’egida del grande regista Peter Brook, per poi entrare nella prestigiosa Royal Shakespeare Company. Fu anche la prima attrice a recitare senza veli sul palco, in “Abelard and Heloise” (1970).

Nel 1994 Diana Rigg fu nominata dalla regia Elisabetta II Dame Commander of the Order of the British Empire. Per quanto riguarda la vita privata, l’attrice si sposò due volte: la prima con Menachen Gueffen, la seconda con Archibald Hugh Stirling (nipote del colonnello Sir David Stirling, fondatore dello Special Air Service). Da quest’ultimo è nata nel 1977 la figlia Rachael Stirling, a sua volta attrice di “Biancaneve e il cacciatore”.

