Monica Vitti, la terribile malattia l’ha colpita: com’è oggi

Da anni Monica Vitti è lontana dalle scene del teatro e della televisione a causa di una malattia da cui, purtroppo, è tuttora affetta.

Monica Vitti, al secolo Maria Luisa Ceciarelli, una delle più grandi attrici italiane del secolo scorso, non appare in pubblico dal 2002, quando partecipò alla prima teatrale italiana di Notre-Dame de Paris. Da allora è stata lontana dai riflettori, anche se il mondo (e non solo quello del cinema) non l’ha mai dimenticata. Oggi, quasi novantenne, continua a combattere con una malattia simile all’Alzheimer che l’ha colpita molto tempo fa.

Le attuali condizioni di salute di Monica Vitti

Quella di Monica Vitti, purtroppo, è una malattia degenerativa e irreversibile: non può essere efficacemente curata, ma solo controllata e possibilmente rallentata. Il male ha colpito l’attrice circa 20 anni fa e da allora l’ha sostanzialmente costretta a una reclusione nella sua casa di Roma. Stando alle cronache, è suo marito, il fotografo e regista romano Roberto Russo, a prendersi amorevolmente cura della diva italiana assieme a una badante.

“Più volte è apparsa in rete la notizia seconda la quale mia moglie Monica sarebbe da tempo ricoverata in una clinica svizzera specializzata – ha dichiarato tempo fa lo stesso Russo -. Non capisco come sia nata e quale sia la fonte di questa fake news. Desidero pertanto smentire questa voce che con insistenza circola, rompendo per un attimo quella riservatezza da me tenuta in questi anni. Monica vive a Roma da sempre a casa nostra ed è assistita assiduamente da me, con l’aiuto di una badante. Spero di aver chiarito l’equivoco.”

