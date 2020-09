Un uomo muore dopo che una trave pesantissima si è staccata finendo con il colpire il camion sul quale era alla guida. Incidente sul lavoro gravissimo.

È estremamente grave quanto successo in Sardegna a seguito di un incidente sul lavoro. Un uomo, Michele Murgia di 35 anni, ha perso la vita in tragiche circostanze mentre si trovava alla guida del suo camion. All’interno di una azienda di ingrosso alimentare, una trave pesantissima in cemento e di grosse dimensioni si è staccata di colpo. L’oggetto pesantissimo è franato proprio sull’abitacolo, uccidendo sul colpo l’autotrasportatore. Questo drammatico incidente sul lavoro si è verificato nella località di Villacidro.

Immediato l’arrivo dei soccorsi, che hanno provato a liberare Michele Murgia con l’aiuto di una gru. Ore di tentativi, inizialmente guidati dalla voce del 35enne che si è fatta via via più flebile fino a scomparire: le ferite riportate erano troppo gravi, e l’uomo non ce l’ha fatta.

Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta per accertare le cause del crollo. Secondo una prima ricostruzione, il container caricato sul camion avrebbe urtato la parete superiore dell’ingresso del capannone, provocando il crollo della parete sulla cabina del conducente.