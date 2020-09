Un uomo muore dopo che una trave pesantissima si è staccata finendo con il colpire il camion sul quale era alla guida. Incidente sul lavoro gravissimo.

È estremamente grave quanto successo in Sardegna a seguito di un incidente sul lavoro. Un uomo, Michele Murgia di 35 anni, ha perso la vita in tragiche circostanze mentre si trovava alla guida del suo camion. All’interno di una azienda di ingrosso alimentare, una trave pesantissima in cemento e di grosse dimensioni si è staccata di colpo.

L’oggetto pesantissimo è franato proprio sull’abitacolo, uccidendo sul colpo l’autotrasportatore. Questo drammatico incidente sul lavoro si è verificato nella località di Villacidro, nella provincia del Sud Sardegna. Ci è voluta una gru manovrata dai soccorritori per rimuovere la trave e raggiungere la vittima. Che inizialmente era viva e che poi ha perso la vita prima di ricevere un ricovero urgente in ospedale. Ora su quanto accaduto ha aperto una inchiesta la Procura del posto.

Incidente sul lavoro, la dinamica ricostruita dalle forze dell’ordine

Si vuole capire se ci siano eventuali responsabilità in questo incidente e comprendere anche di chi possano essere le colpe. Da quanto risulta dopo una dinamica ricostruita dalle forze dell’ordine, il container trainato dal tir guidato da Michele Murgia ha toccato la parte superiore del portellone di ingresso. Questo ha portato al crollo della trave, che si è staccata finendo proprio sul mezzo pesante. A quel punto per il povero autotrasportatore non c’è stato scampo.

