Incidente scuolabus, il mezzo con diversi studenti di varie età a bordo va a sbattere contro un ponte ferroviario, il bilancio dello scontro.

Un incidente stradale che ha coinvolto uno scuolabus ha portato al ricovero di 5 bambini in ospedale. Il mezzo pesante si è scontrato contro un ponte ferroviario, perdendo il tetto. In totale si riscontra il ferimento di 15 giovanissimi.

Fra i ricoverati, in tre versano in gravi condizioni. L’incidente stradale è avvenuto a Winchester, in Inghilterra. Molti studenti si sono lanciati fuori dal finestrino per la paura. L’autista era su un nuovo percorso e ha voluto provare ad attraversare il ponte, calcolando però molto male l’altezza. Alcuni erano proprio nella parte superiore del pullman, che è sopraelevato e consta di due piani.

Incidente scuolabus, sotto accusa la condotta del conducente

Le ferite capitate agli studenti che versano in gravi condizioni ricoprono il collo e la testa e sono serie. Tutti gli studenti hanno una età compresa fra gli 11 ed i 16 anni. Il ponte invece non ha riportato danni strutturali evidenti, tanto che i treni hanno continuato ad attraversarlo. È stata invece chiusa la strada dove è avvenuto l’incidente. Il tutto è accaduto nella mattinata di giovedì 10 settembre. Da verificare la posizione del conducente, con una indagine interna avviata dalla società di trasporti per i quali lavora.