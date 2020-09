GF Vip, Giulio Berruti rifiuta il cachet: quale era l’importo? Solo pochi giorni mancano all’inizio del seguitissimo programma di Canale 5. Ecco le prime indiscrezioni sulla partecipazione dell’attore.





Il fidanzato di Maria Elena Boschi, Giulio Berruti, avrebbe rifiutato di partecipare al programma per impegni lavorativi. Ma si vocifera che il vero motivo per il quale l’attore non parteciperà alla trasmissione sarà un altro.

GF Vip, Giulio Berruti rifiuta il cachet: ecco quanto è stato proposto all’attore

Solo una manciata di giorni separano i telespettatori più appassionati dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ancora una volta alla conduzione del seguitissimo programma di Canale 5 troveremo Alfonso Signorini. I nomi invece di tutti coloro che parteciperanno alla trasmissione in qualità di concorrenti sono stati rivelati sulle pagine di gossip proprio in questi giorni. Tra di loro non ci sarà Giulio Berruti.

Secondo quanto riportato sul settimanale Chi, l’attore avrebbe declinato l’invito per sopraggiunti impegni lavorativi. C’è chi però sostiene che non sia questo il reale motivo che abbia condotto Berruti a decidere di non far parte del cast di questa edizione del programma.

E’ stato invece Dagospia a descrivere il motivo del rifiuto, il quale sarebbe da imputarsi al cachet proposto all’attore. Mediaset, secondo questa versione dei fatti, avrebbe offerto a Berruti 200mila euro, i quali sarebbero stati da lui rifiutati.

Anche il settimanale Oggi avrebbe parlato di un altro rifiuto per quanto riguarda la partecipazione al programma. Sarebbe il caso questa volta di Morgan e anche per lui la ragione potrebbe essere stata il rifiuto del cachet proposto dalla Rete. Non è trapelata però in questo caso nessuna informazione circa la cifra che sarebbe stata proposta al cantautore.

Vedremo a partire da lunedì 14 settembre se le indiscrezioni trapelate in questi giorni saranno confermate o se ci saranno novità e sorprese durante la diretta della prima puntata di questa nuova edizione del GF Vip.