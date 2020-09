Suicidio Frosinone: un giovane si toglie la vita impiccandosi. Sono la madre ed il padre a rinvenirne il corpo, ancora sconosciuti i motivi dell’estremo gesto.

Un triste episodio ha sconvolto la piccola comunità del Comune di Veroli, piccola località situata in Ciociaria. In questa frazione di Castelmassimo, in provincia di Frosinone, un giovane ha commesso suicidio in casa dei genitori, con i quali viveva.

La vittima si chiamava Gianmarco Leoni ed aveva 30 anni. Sono stati proprio la madre ed il padre dell’uomo a compiere la terribile scoperta, trovando il suo corpo che penzolava da una trave. Gianmarco ha compiuto il suicidio impiccandosi. L’episodio drammatico risale alla mattinata di mercoledì 9 settembre 2020, a ridosso dell’ora di pranzo. Subito sono intervenuti i membri del personale medico del 118, che hanno cercato di rinvenire il giovane. Ma senza successo, purtroppo.

Frosinone suicidio, la vittima non ha lasciato nessun biglietto per spiegare il suo gesto

Assieme ai paramedici sono sopraggiunti anche i carabinieri, che hanno compiuto alcuni rilievi. Gianmarco era molto conosciuto a Veroli e questa notizia ha lasciato tutti sgomenti. Per il momento non si conoscono i motivi di questo tragico gesto. Gli inquirenti non hanno trovato nessun biglietto né alcuna traccia in grado di spiegare il perché di questo dramma.

