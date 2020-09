Carlo Conti, brutte notizie: l’annuncio a Porta a Porta

Novità davvero importanti per la nuova edizione di Tale e Quale Show con l’annuncio in diretta a Porta a Porta del conduttore Carlo Conti

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio anche il mondo dello spettacolo e della tv. E così il programma di Rai Uno, molto seguito dai telespettatori, Tale e Quale Show, andrà in onda senza pubblico a partire dal 18 settembre 2020. L’annuncio è arrivato direttamente dal conduttore Carlo Conti a Porta Porta.

Così durante l’appuntamento a Porta a Porta ha svelato con amarezza: Proprio un bel modo di festeggiare i dieci anni dello show…”. Non ci sarà così l’apporto del pubblico durante le varie esibizioni dei concorrenti con le celebri “standing ovation”. Poi ha aggiunto dettagli da non sottovalutare: “Per rispettare il distanziamento, abbiamo dovuto prendere uno studio in più per la sala trucco. Così sarà tutto diverso”. Prenderà così le sembianze di ‘nuovo’ programma rispetto al passato, ma tutto sarà pronto per la prossima edizione che partirà tra pochi giorni.