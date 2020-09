Benevento, donna mette in salvo i fratelli. Poi muore per asfissia

Una donna di 49 anni è morta a causa di un incendio divampato in casa a causa del corto circuito del frigorifero: è successo a Benevento

Ancora una tragedia in Italia. A Dugenta, in provincia di Benevento, è morta per asfissia una donna di 49 anni, Patrizia Napolitano. A causa del fumo dell’incendio si è messa subito a soccorrere i suoi fratelli, uno anche con disabilità. Subito sono arrivati carabinieri di Montesarchio, i vigili del fuoco con il personale sanitario del 118. A causa del corto circuito del frigorifero è divampato un potente incendio in casa: subito è scattato l’allarme.