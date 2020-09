Andrea Iannone, l’attacco a Soleil Sorge: “Davvero senza parole!”

Ancora un duro sfogo di Andrea Iannone. Questa volta nei confronti di Soleil Sorge dopo alcuni gossip su una loro presunta relazione: la verità

Ancora novità importanti per quanto riguarda la vita sentimentale del pilota Andrea Iannone. Nei giorni scorsi ci sono state varie indiscrezioni su una presunta relazione tra lui e Soleil Sorge, ex concorrente di Pechino Express, subito smentita. La stessa ragazza ha attaccato il pilota, che poi ci è andato giù pesante sul suo profilo Instagram attaccando l’ex fidanzata di Luca Onestini: “Da anni continuo a restare nel mio silenzio. Sono allibito da ciò che determinate tesate e/o persone scrivono sul mio conto parlando della mia vita privata, attribuendomi chissà cosa”.

Leggi anche –> Cristina Buccino, i due beccati insieme: l’indizio

Leggi anche –> Andrea Iannone | “Belen e la De Lellis immature per uno come me”



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Andrea Iannone, il duro sfogo

Soleil Sorge ha etichettato lo stesso pilota di essere stato a Belen Rodriguez e Giulia De Lellis solo per visibilità visto che entrambe le donne sono molto popolari. E così lo stesso Iannone ha attaccato duramente: “Non alimento tutto ciò facendo interviste ad hoc. Vivo delle mie passioni, che sono cose molto concrete. Sempre con rispetto e in maniera silenziosa”. I due così non sarebbero stati insieme viste le continue frecciatine da una parte e dall’altra.