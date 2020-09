Una azienda lombarda e l’Università del Sannio di Benevento mettono a punto il test rapido Covid. Ci vogliono pochi secondi per avere l’esito.

Arriva proprio da casa nostra un test rapido Covid per determinare se un soggetto sia positivo o meno. I risultati sono forniti nel giro di appena 3 minuti e questo nuovo metodo è denominato ‘Daily Tampon’.

Responsabili della sua realizzazione sono la Allum, una azienda di Merate, in provincia di Lecco, e l’Università del Sannio, in Campania. I risultati presentati al Ministero della Salute sono stati ritenuti più che soddisfacenti, al punto che è già avvenuto l’iter per avallare la produzione di massa del test rapido Covid. Il principio utilizzato da questo tampone innovativo è in tutto e per tutto quello utilizzato nei normali test di gravidanza. Un apposito cotton fioc raccoglie un campione di saliva per sottoporlo a tre reagenti.

Test rapido Covid, come funziona e come è nata l’idea

Bastano solamente 180” ed ecco giungere il risultato, che in caso di positività è indicato dalla presenza di due strisce. Se si è negativi invece ce n’è solamente una. La Allum è specializzata in realtà nella realizzazione di sistemi di illuminazione. Da inizio 2020 ha però concentrato i propri sforzi sulla costruzione di speciali lampade da adoperare come mezzo di sanificazione degli ambienti. “Il lockdown ci ha dato tempo e modo di pensare ad un modo per potere fare qualcosa e per potere risultare utili all’Italia. Consultandoci con ambienti accademici e di comune sinergia con l’università beneventana del Sannio, ecco infine giungere questo risultato”, afferma la titolare, Stefania Magni, a PrimaMerate.

