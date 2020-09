Test psicologico: sei realista, determinato o sognatore?

Osserva l’immagine e partecipa al test psicologico per capire che tipo di persona sei: sei un realista o un sognatore?

Non sempre nelle maglie della vita e nello scorrere incessante della quotidianità ci rendiamo conto di che tipo di persona siamo. Certo siamo consci in parte di ciò che ci piace e di ciò che non ci piace e spesso riusciamo anche a comprendere le motivazioni di una nostra decisione, ma questo basta per delineare un quadro preciso della nostra personalità? Probabilmente no, anche perché spesso il nostro modo di essere è ricco di sfaccettature e si modifica con il passare del tempo.

Non è dunque possibile racchiudere tutto il nostro essere in una breve descrizione, eppure ci sono degli aspetti della nostra personalità che ci caratterizzano più di altri. Aspetti che potremmo definire dominanti e che ci guidano durante le varie fasi della vita. Vi proponiamo un semplice test che si prefigge proprio di individuare come il vostro cervello si approccia alla risoluzione delle difficoltà.

Test psicologico: sei un sognatore o un realista?

Come funziona il test? Basta osservare l’immagine e comprendere quale delle figure in essa contenuta colpisce per prima la vostra attenzione.

Il Tritone

La figura che vi ha colpito è quella del tritone significa che siete delle persone determinate e sicure delle vostre scelte. Non vi spaventa prendere una decisione errata poiché siete consapevoli che gli errori fanno parte del percorso di crescita. Proprio per questo analizzate tutte le vostre scelte e se comprendere che sono state sbagliate siete pronti a ripartire da zero per ottenere l’obiettivo prefissato. Non vi pentite mai delle scelte fatte perché convinti che in quel momento erano la cosa giusta da fare.

La sirena

Se la figura che vi colpisce è quella della sirena significa che siete dei sognatori. Il vostro pensiero è sempre prodigo di nuove idee e nuove visioni del mondo. Preferite vivere in un mondo fantasioso piuttosto che in quello reale. Siete spesso allegri e vi fa piacere portare il sorriso agli altri. Inseguite i vostri sogni e non vi abbattete nemmeno se le cose non vanno come previsto.

Persone nelle rocce

Se avete notato le persone nelle rocce significa che siete delle persone attente al dettaglio e meticolose. Non vi sfugge niente e non vi lasciate trasportare dalle emozioni né in senso negativo né in senso positivo. Siete delle persone leali e sincere, che fanno di tutto per mantenere la parola data. L’abitudine a non lasciarvi trasportare dalle emozioni può avere dei lati negativi e danneggiare la vostra salute.