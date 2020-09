Strage di Erba, Azouz Marzouk rinviato a giudizio per diffamazione

Azouz Marzouk, che nella strage di Erba ha perso moglie, figlio e suocera, è stato rinviato a giudizio per diffamazione ai danni di Pietro e Beppe Castagna.

Azouz Marzouk, denunciato dai fratelli della sua ex moglie a seguito di alcune interviste da lui rilasciate a radio, tv e giornali in cui affermava che i coniugi Rosa Bazzi e Olindo Romano, condannati in via definitiva per la strage di Erba, fossero innocenti e di conoscere i veri colpevoli dell’omicidio, è stato rinviato a giudizio per il reato di diffamazione.

Un nuovo capitolo nella vicenda di Erba

Pietro e Beppe Castagna si sono sentiti diffamati da quanto dichiarato dall’uomo di origini tunisine, che nella strage di Erba ha perso moglie, figlio e suocera. In particolare, Azouz Marzouk aveva dichiarato al giornalista Pietro Di Marco de il24.it: “Indagate sulla famiglia, mio figlio conosceva l’assassino, basta leggersi le carte per capire che fosse qualcuno che voleva l’eredità di mia moglie”.

A processo non finirà solo Azouz Marzouk (che è pregiudicato) ma anche il giornalista, cui si contesta di “non aver manifestato il suo dissenso o il suo distacco rispetto al contenuto dell’intervista”. La prima udienza è fissata per il 15 marzo 2021, e c’è da aspettarsi nuovi colpi di scena.

