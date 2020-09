Stefano De Martino confida agli amici: “Non sono un monaco”

Ancora al centro del gossip estivo, come svelato da Chi Magazine Stefano De Martino avrebbe rilevato agli amici un particolare

Un’estate ricca di scoop per Stefano De Martino dopo l’addio all’ex Belen. Prima Mariana Rodriguez, poi il presunto flirt con Alessia Marcuzzi, poi in barca con una ragazza di nome Fortuna. L’ex ballerino di Amici avrebbe confidato agli amici come svelato da Chi Magazine: “Quante bufale”. Poi ha rivelato ai suoi confidenti più amici: “Non sono un monaco, ma decido io quando farmi vedere con una donna”. Inoltre, con Belen sembra essere tornato già il sereno dopo i litigi dei mesi scorsi.

Leggi anche –> Ecco la sua nuova fiamma in pubblico: lo scatto con Antonino



Leggi anche –> Rodriguez truffa | falso diplomatico si finge suo amico a Capri

Stefano De Martino, torna il sereno con Belen

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

I due avrebbero così recuperato il loro rapporto soprattutto per amore del piccolo Santiago. Belen si è legata sentimentalmente con l’hairstylist Antonino Spinalbese: la coppia si è conosciuta ad Ibiza e così sono apparsi insieme anche in pubblico. L’ex ballerino di Amici ha trascorso anche le vacanze con il piccolo Santiago, che si è diviso tra mamma e papà.