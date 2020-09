Il buffo avvenimento è accaduto in Galles. La sposa ubriaca ha dato il via ad una rissa, il cui video ha fatto in poco tempo il giro del web.

Vestito bianco e fiori d’arancio, il grande giorno è uno dei più grandi sogni nella vita della maggior parte delle donne. Ma la festa di nozze in questione è stata tutt’altro che rose e fiori. La sposa ubriaca ha infatti scatenato una rissa con alcune invitate, ed in rete è comparso in poco tempo il filmato. In poco tempo il video ha fatto il giro del web, suscitando l’ilarità di centinaia di utenti. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Leggi anche->Siracusa, 42enne ubriaco prende a calci e pugni i genitori

Ci troviamo in Galles, più precisamente a Swansea. la festa di nozze di una giovane donna si è trasformata in una goffa ed indimenticabile rissa tra ubriache. La parte più esilarante è che al centro della scena si trova proprio la sposa, nel suo elegante abito bianco, tutt’altro che sobria. Una ricevimento di nozze che sicuramente nessun invitato riuscirà a dimenticare.

Leggi anche->Ubriaca | sfreccia contromano in moto e compie svariati reati

Nell’ultimo weekend sono state celebrate diverse nozze a Swansea, ma quella trasformatasi in una vera e propria rissa ha sicuramente lasciato il segno. Alcune donne, la sposa inclusa, sotto l’effetto dell’alcol si sono picchiate fra di loro. Altre invitate, invece, giacevano a terra inermi, incapaci addirittura di partecipare alla rissa. L’esilarante scena è stata ripresa in un video, all’interno del quale si riesce a vedere tutto.

Leggi anche->Scimmia in crisi d’astinenza da alcol aggredisce 250 persone, condannata all’ergastolo

A quanto pare sembrerebbe che gli invitati e la sposa abbiano veramente alzato un po’ troppo il gomito questa volta. Guardando il video presente sul web salta subito all’occhio la sposa, intenta a picchiare una delle invitate. L’amica, dal canto suo, non sembra in grado di difendersi, evidentemente anche lei troppo brilla per riuscirci. La visuale della telecamera si sposta su altre invitate, tra cui una damigella, collassate sul pavimento, addormentate.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Sposa ubriaca picchia le invitate al matrimonio: interviene la polizia

Durante la mattanza svoltasi alla fine della festa di matrimonio, qualcuno di cui non si conosce l’identità, ha deciso di rivolgersi alla Polizia. Gli agenti, una volta arrivati sul posto, hanno provveduto a ristabilire l’ordine, nonostante le persone rimaste completamente lucide fossero davvero ben poche. Il motivo per il quale la sposa sia rimasta coinvolta nella rissa è ancora ignoto. Certo è che l’indimenticabile matrimonio non si è sicuramente svolto in maniera tradizionale.