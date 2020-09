Si schiaccia un punto nero sul naso, ricoverata in gravissime condizioni in...

Un’adolescente ha tentato di rimuovere un punto nero dal naso non immaginando quello a cui sarebbe andata incontro. L’infezione gravissima.

L’incubo di ogni donna, per un’adolescente cinese identificata con il nome Yang, è divenuto realtà. La ragazza ha notato sul suo naso quello che lei credeva fosse un punto nero. Ha deciso così di rimuoverlo, schiacciandolo. Non avrebbe mai immaginato che cosa le sarebbe capitato in seguito a quell’azione.

Secondo i rapporti provenienti dall’ospedale cinese, la ragazza, originaria di Ninghai, si è ammalata gravemente. La patologia in questione sarebbe una trombosi del seno cavernoso, che i medici pensano sia stata scatenata dalla pressione del punto nero presente sul naso. La grave infezione di Yang è stata trattata con il massimo della serietà, e avrebbe potuto portare la ragazza alla morte.

Yang è stata portata con urgenza in ospedale, affetta da una grave infezione cerebrale potenzialmente mortale. Il calvario per l’adolescente è iniziato, secondo i medici, nel momento in cui si è schiacciata un punto nero dal naso. L’occhio destro della ragazza ha cominciato a gonfiarsi, e la sua temperatura ha iniziato a salire vertiginosamente, raggiungendo addirittura i 39°. La sintomatologia presentata da Yang ha fatto per un momento credere ai medici che si trattasse di meningite.

La dottoressa Han Kun, vicedirettrice del reparto di neurologia dell’ospedale che ha preso in cura la giovane Yang, ha dichiarato per il Ningbo Evening News che la ragazza era in condizioni critiche al suo arrivo. Per il momento la situazione sembrerebbe essersi stabilizzata, secondo il Daily Mail. Certo è che la giovane Yang non tenterà più di rimuovere i punti neri dalla propria pelle senza l’aiuto di un esperto.

