Sabrina Salerno: lo scatto hot in spiaggia fa impazzire il web

La bellissima Sabrina Salerno torna a far impazzire il suo pubblico. Recentemente i suoi scatti hanno rapito l’intero web, e negli ultimi tempi non si parla d’altro che di lei. Radiosa, esplosiva, e divertente, la donna ha conquistato il cuore di tutta la penisola. Scopriamo insieme il suo ultimo post sui social.

Gli scatti splendidi della showgirl, cantante, e attrice genovese hanno catturato il pubblico, composto oramai da quasi 400 mila follower. La donna, sempre più conosciuta e ammirata, ha un fisico mozzafiato e per lei è sempre pioggia di like e commenti. La sua bellezza è intramontabile: famosa sin dagli anni ’80, sembra proprio che il tempo per lei non voglia decidersi a trascorrere.

L’attrice e cantante ligure è diventata una delle reginette dell’Instagram italiano. I suoi post suscitano migliaia di reazione da parte degli utenti, ed è conosciuta e apprezzata in tutto il web. Il suo fisico indescrivibile, con tutte le curve al posto giusto e lo sguardo accattivante e magnetico, leverebbe il fiato a chiunque.

Un ultimo, recentissimo scatto è apparso sul profilo Instagram della donna. In primo piano appare lei, in bikini, seduta su uno scoglio. Sembra una bellissima sirenetta, ed il costumino striminzito color turchese risalta tutte le sue splendide curve. “Ogni testa dura trova il suo scoglio”, scrive lei come didascalia. Ma cosa avrà voluto intendere?

Visualizza questo post su Instagram Ogni testa dura trova il suo scoglio. Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 6 Set 2020 alle ore 12:00 PDT

Sabrina Salerno in bikini: le reazioni dei follower

Di fronte all’ultimo post pubblicato sui social da Sabrina Salerno, i suoi fan sono letteralmente andati in visibilio. Per la donna, ritratta nello scatto in posa su uno scoglio, con indosso il solo bikini, è pioggia di like e commenti. Lo scatto hot ha senza dubbio fatto breccia nel cuore di molti, ed il fisico mozzafiato della showgirl appare più bello che mai.