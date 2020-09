Incidente stradale | giovane perde la vita in moto a 22 anni

Un ragazzo resta coinvolto in un drammatico incidente stradale mentre viaggia sulla sua moto. Purtroppo finisce nel più tragico dei modi.

Un tragico incidente stradale è avvenuto nelle Marche. La zona interessata è quella racchiusa all’interno del Comune di Montecosaro, in provincia di Macerata. Purtroppo c’è una vittima di età molto giovane.

Si tratta di un ragazzo di 22 anni che risiedeva a Morrovalle e che stava viaggiando a bordo della sua moto. Di colpo il ciclomotere è andato ad impattare contro una utilitaria che proveniva dall’opposto senso di marcia. L’impatto è stato tremendo e ha fatto si che il 22enne venisse sbalzato dalla moto, sulla quale stava viaggiando da solo. L’incidente stradale ha coinvolto anche un altro mezzo, sempre una vettura, che in quel frangente però risultava non in movimento.

Incidente stradale, scontro letale per un giovane: troppo gravi le ferite rimediate

Subito il luogo dello scontro ha visto l’arrivo delle forze dell’ordine, con i Vigili del Fuoco ed i carabinieri, accompagnati dal personale medico del 118 e da quello della Croce Verde. Troppo gravi le lesioni riscontrate dal centauro, che è morto senza alcuna possibilità da parte dei soccorritori di poterlo salvare.

