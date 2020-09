Grave incidente sull’A14: tredicenne perde la vita, diversi feriti

È accaduto tutto diverse ore fa. Un tredicenne e altre persone sono rimaste coinvolte in un grave incidente. L’adolescente ha perso la vita.

Brutte notizie arrivano dalla provincia di Forlì, più precisamente sull’A14. Un grave incidente d’auto ha scosso tutti i presenti. Il tragico evento ha causato la morte di un ragazzo di soltanto tredici anni. Numerosi sono i feriti. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

In seguito all’incidente il traffico è completamente andato i tilt, causando lunghe e interminabili code sull’autostrada. Nello scontro sono rimaste coinvolte ben tre macchine e un mezzo pesante, nello specifico un camion. Il numero delle vittime ammonta fortunatamente ad una sola persona, mentre tutti gli altri sono stati portati in ospedale. Anche i feriti più gravi sono al momento fuori pericolo.

L’incidente è accaduto in provincia di Forlì, il giorno 7 Settembre 2020, intorno alle ore 12:00. Il tratto di autostrada in questione si trova sull’A14 Bologna-Taranto, più precisamente all’altezza del km 83. Secondo le prime ricostruzioni fatte dagli esperti, il camion ha tamponato per primo l’automobile all’interno della quale stava viaggiando il ragazzo. La vettura ha a sua volta tamponato un’altra auto, che ha coinvolto in seguito anche un terzo mezzo. Sul luogo è immediatamente intervenuta la Polizia, che ha provveduto tempestivamente ad effettuare i dovuti rilievi.

Il giovane rimasto vittima dell’accaduto, un ragazzo di soltanto 13 anni, viaggiava sulla Volkswagen direttamente colpita dal mezzo pesante. Il ragazzo, nonostante avesse le cinture di sicurezza allacciate e viaggiasse seduto sul sedile posteriore dell’auto, ha inevitabilmente persola vita. È rimasto tragicamente schiacciato dopo il forte impatto con il camion.

Grave incidente in provincia di Forlì: i feriti sono tutti fuori pericolo

L’incidente avvenuto il giorno 7 Settembre 2020 ha trascinato con sé soltanto una vittima, un tredicenne, rimasto schiacciato all’interno della propria auto a causa di un tamponamento da parte di un camion. Diversi sono stati i feriti, ed ammontano a circa dieci persone. Tra di loro, anche una mamma con due bambini a bordo dell’età di circa dieci anni. Sono tutti al momento fortunatamente fuori pericolo. I più gravi sono stati immediatamente trasportati al Trauma Center Bufalini, a Cesena, mentre i meno gravi all’ospedale di Forlì.