GF Vip 5, Enock pronto alla sfida: “Non sono il ‘fratello’ di Balotelli…”

Sarà una nuova edizione davvero scoppiettante quella del Grande Fratello Vip con la partecipazione del fratello di Mario Balotelli, Enock

Tutto pronto per una nuova edizione del Grande Fratello Vip. Come concorrente ci sarà anche Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli. Calciatore anch’egli di 27 anni, è tesserato nella squadra U.S.D. Caravaggio nel ruolo di attaccante. Ai microfoni del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato di essere pronto per una nuova sfida e ha in mente un obiettivo preciso: “Partecipo per farmi conoscere e non essere soltanto il ‘fratello di…'”.

GF Vip 5, l’obiettivo di Enock

Lo stesso fratello di SuperMario ha tenuto a precisare la sua versione ai microfoni di Sorrisi Tv e Canzoni: “Spero di essere una voce per tutti i ragazzi afroitaliani…”. Una nuova sfida davvero emozionante per il ragazzo che si è descritto come una persona schietta e molto sincera. Ancora pochi giorni, poi partirà la nuova edizione del GF Vip 5.