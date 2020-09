Francesca Fialdini e il duro sfogo: “Non ci spendo neanche una parola”

La conduttrice Francesca Fialdini nelle scorse ore ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram, per dare la sua opinione su una terribile vicenda che ha avuto luogo.

Da domenica prossima partirà la nuova edizione di “Da noi…a ruota libera“, in onda su Raiuno dalle 17:20 con la conduzione di Francesca Fialdini, che spera di replicare il successo in termini di ascolti della stagione precedente. Nelle scorse ore, la presentatrice ha scelto di dire la sua su una terribile vicenda che ha avuto luogo giorni fa.

La conduttrice Francesca Fialdini ha preso la parola su Instagram per commentare con i suoi follower il brutale omicidio avuto luogo nella periferia di Roma, a Colleferro, ossia l’uccisione di Willy. “Sul vuoto cosmico di chi lo ha ucciso non voglio spendere nemmeno una parola!”, ha asserito la presentatrice. “Mi limito a ribadire che i ventenni ereditano ciò che gli si lascia“. Nel lungo sfogo ha asserito: “Willy aveva solo difeso un amico, non lasciamolo solo“.

Francesca Fialdini contro l’omicidio del giovane Willy

“Siamo sicuri che Willy si sia trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato? Per me Willy era al posto giusto nel momento giusto, avendo difeso un suo amico”, questa è l’opinione della presentatrice di “Da noi…a ruota libera“. Per la Fialdini chi fa la propria parte per sé e per gli altri, non è mai al posto sbagliato. “Mi dispiace tantissimo che l’Italia abbia perso un cittadino come Willy” ha detto, concludendo il suo sfogo che è stato condiviso integralmente sulla sua pagina di Instagram.

