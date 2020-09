Estrazione Million Day 9 settembre 2020: diretta oggi numeri

Estrazione del mercoledì al Million Day: a partire dalle ore 19:00 diretta live con la combinazione vincente di oggi 9 settembre 2020.

Anche oggi, come ogni giorno, vi proponiamo in diretta e in tempo reale l’estrazione dei numeri del Million Day. Solo qualche giorno fa abbiamo dato il benvenuto al 119° e 120° milionario. Le vincite sono state messe a segno a Guanzate (Como), grazie a un sistema integrale, e a Castagnole Delle Lanze (Asti) lo scorso giovedì 20 agosto. Chissà che proprio stasera non sia la volta buona per portare a casa il 121° milione di euro…

Million Day 9 settembre 2020: diretta estrazione

Per chi ancora non lo conoscesse, Million Day è il concorso gestito da Lottomatica che ogni giorno offre la possibilità di vincere la bellezza di un milione di euro. Alle ore 19:00 in punto vengono estratti cinque numeri che, se indovinati, consentono di incassare la stratosferica somma. Ma non mancano premi “minori”: indovinando quattro numeri si possono portare a casa mille euro, mentre il terno ne vale cinquanta e l’ambo appena due.

E’ tutto pronto dunque per scoprire insieme a voi quali sono i 5 numeri fortunati che, se indovinati, possono realizzare il sogno di diventare milionari… e chi non lo vorrebbe? Secondo gli ultimi dati forniti da Agipronews, ad oggi il Million Day ha distribuito premi in tutta Italia per un totale di quasi 300 milioni di euro! L’attesa è sempre alle stelle per sapere se qualcuno avrà azzeccato la combinazione vincente e, come recita il vecchio adagio, chi non risica…

Ecco i cinque numeri fortunati: – – – –

