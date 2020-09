Barbara D’Urso, già la prima lite in tv: attacco a Loredana Favoloso

Prime liti durante la nuova stagione di Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso come sempre padrona di casa: la polemica intorno a Loredana Favoloso

Da due giorni è iniziata la nuova stagione di Pomeriggio 5 con la solita padrona di casa Barbara D’Urso e già sono arrivate le prime polemiche. La puntata, dedicata al body shaming, ha preso una brutta piega con gli ospiti presenti, quali la mamma di Mario Favoloso, Loredana, mentre in collegamento da casa c’erano Simona Izzo e Eliana Michelazzo. Così la stessa D’Urso ha preso in esame gli insulti social che ha ricevuto Eliana Michelazzo per aver “photoshoppato” una foto del suo lato B su Instagram. La foto è fake come ha rivelato la stessa ex agente di Pamela Prati: “Non accetto completamente il mio corpo, ma la foto che gira sui social è falsa”. E così improvvisamente Loredana Favoloso è intervenuto sull’argomento svelando: “Ho dieci anni più di te e non sono ridotta così, con tutta quella cellulite. Se vogliamo fare una gara di lato B io ci sto…”.

Barbara D’Urso, prime polemiche in tv

Così la stessa donna è stata subito fermata da Simona Izzo con Barbara d’Urso che non è proprio intervenuto: “È brutto sentire quelle parole verso una ragazza che potrebbe essere tua figlia. Non tutte hanno la fortuna di avere le tue gambe. Ma prima o poi anche le tue gambe caleranno e allora dovrai rassodare il cervello…”. Primi litigi in tv nella nuova stagione di Pomeriggio 5.