Athina Cenci, chi è l’attrice e cabarettista: età, foto, carriera

Chi è Athina Cenci, l’attrice e cabarettista italiana due volte vincitrice del David di Donatello, che ha fatto parte del gruppo comico i Giancattivi.

Athina Cenci è nata il 13 marzo 1946 nell’isola greca di Coo, colonia del Dodecaneso italiano sotto occupazione alleata. Ha esordito nello spettacolo con Alessandro Benvenuti e Paolo Nativi, nei trio cabarettistico dei Giancattivi, negli spazi culturali del Teatro Metastasio di Prato.

Con la morte di Paolo Nativi nel 1976, divenne membro dei Giancattivi Franco Di Francescantonio poi sostituito da Antonio Catalano e infine da Francesco Nuti. Con l’ultima formazione il trio raggiunse la celebrità nazionale con la trasmissione televisiva “Non stop“, dove si esibivano al fianco del trio napoletano de La Smorfia e altri. L’esordio al cinema avvenne nel 1981 con la direzione di Alessandro Benvenuti in “Ad ovest di Paperino“. I Giancattivi continuarono ad esibirsi anche dopo l’abbandono di Nuti con “Comic Box” e a teatro con lo spettacolo “Corto Maltese” del 1983. Il loro ultimo lavoro come gruppo fu il film, sempre diretto da Benvenuti, “Era una notte buia e tempestosa“.

Athina Cenci, i David e la malattia

Il grande successo degli anni Ottanta la vide protagonista di diverse pellicole, come “Speriamo che sia femmina“, del 1986, diretta da Mario Monicelli e “Compagni di scuola” di Carlo Verdone. Per entrambi i ruoli vinse il David di Donatello come miglior attrice non protagonista. Nel 1987 è nel thriller “Caramelle da uno sconosciuto” di Franco Ferrini, affiancata anche da Mara Venier, un’esordiente Sabrina Ferilli, Barbara De Rossi. Tra il finire degli anni ottanta e l’inizio degli anni novanta ha condotto “Emilio” affiancata da Zuzzurro e Gaspare e, su Raitre, il varietà comico “Cielito lindo” assieme a Claudio Bisio, Aldio, Giovanni e Giacomo e Luciana Littizzetto. Nel 2001 ha sofferto un’emorragia cerebrale, a causa della quale ha dovuto abbandonare l’attività artistica per diversi anni e, solo da poco, è tornata a recitare.

