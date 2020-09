Alessandro Benvenuti, chi è l’attore toscano: età, foto, carriera

Alessandro Benvenuti è un attore, cabarettista, regista e tanto altro. Lavora da decenni nel panorama culturale italiano.

Alessandro Benvenuti nasce a Pelago, in provincia di Firenze, il 31 gennaio del 1950. E’ un attore, cabarettista, commediografo, regista, sceneggiatore e scrittore italiano. La sua produzione artistica è iniziata nel cabaret negli anni settanta, quando fonda il trio dei Giancattivi, uno storico gruppo toscano di fama nazionale.

Nel 1972 con Paolo Nativi e Athina Cenci nasce il gruppo cabarettistico dei Giancattivi, che raggiunse la fama nazionale con la partecipazione al programma televisivo “Non stop“. In seguito fece il suo esordio cinematografico nel 1981 con “Ad ovest di Paperino“. Per del tempo continua il suo lavoro sia come attore, in film come “Fatto su misura” del 1984, che come regista in “Era una notte buia e tempestosa” del 1985. La sua prima esperienza come conduttore, su Raitre, arriva con il varietà “La fabbrica dei sogni“. In seguito allo scioglimento dei Giancattivi, nel 1990, Benvenuti diresse “Benvenuti in casa Gori“, un film rappresentazione di un Natale in famiglia disincantato.

Alessandro Benvenuti, attività recenti

Nel 1991 Alessandro Benvenuti appare in “Zitti e Mosca“, dove analizza la trasformazione del Partito Comunista Italiano nel Partito Democratico della Sinistra, film dove esordisce anche un giovane Leonardo Pieraccioni. Nel 1993 gira “Caino e Caino“, al fianco di Enrico Montesano. Nel 1994 è in “Belle al Bar” in temi inerenti al sesso. Nel 2000 è interprete e regista della miniserie di Raiuno “Un colpo al cuore“, con Ornella Muti. Ha preso parte per cinque giorni anche al bancone del tg satirico “Striscia la Notizia“. Dal 2013 è il direttore artistico del Teatro Tor Bella Monaca di Roma.

