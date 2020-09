Tra Alberto Matano e la Cuccarini il rapporto professionale non si è concluso bene. Lei aveva innescato una polemica, ora parla lui in merito a quanto successo.

La polemica sorta tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini aveva fatto molto discutere, nei mesi scorsi. La conduttrice televisiva aveva lasciato ‘La Vita in Diretta’ dopo avere condiviso la conduzione del rotocalco pomeridiano di Rai 1 assieme al telegiornalista originario di Catanzaro.

E non senza critiche rivolte a quest’ultimo, accusato di essere maschilista e di averla messa da parte. Accuse fortemente respinte non solo dal diretto interessato ma anche da tanti altri collaboratori che hanno lavorato con loro a ‘La Vita in Diretta’. Ora proprio Alberto Matano, intervistato da ‘Chi’, afferma quanto segue. “Non ci siamo più sentiti e mi è dispiaciuto molto, specie per come sono andate le cose. Ma si va avanti”.

Alberto Matano, c’è anche ‘Ballando con le Stelle’ a breve

Il calabrese sottolinea come i traguardi ottenuti in carriera siano frutto di tanta gavetta. “Non ho mai saltato un piano ed al contempo non mi monto la testa. Non vado nel panico”. Ora sarà lui da solo a presentare la trasmissione, dando così un taglio più prettamente giornalistico, come da diretta volontà della direzione di rete. Ma Alberto Matano sarà anche coinvolto in ‘Ballando con le Stelle’. Il 47enne ex telegiornalista del Tg1 non figurerà nello staff dei concorrenti, bensì sarà uno dei membri della ‘contro giuria’. “Sarà divertente ed interessante”. Il programma condotto da Milly Carlucci partirà il prossimo 19 settembre, con diversi partecipanti illustri.