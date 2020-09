Al Bano e Romina: il retroscena sulla loro separazione

Al Bano e Romina si sono separati ormai da diversi anni eppure si parla ancora della loro relazione: ecco perché è finita.

La storia d’amore tra Al Bano e Romina ha fatto sognare milioni di italiani. Quando si sono conosciuti, i due erano giovani e sulla cresta dell’onda. Carrisi era un cantante di successo che proveniva dalla Puglia e da una famiglia di contadini, Romina era la figlia del divo di Hollywood Tyrone Power in cerca di consacrazione. Il loro rapporto è cresciuto sia privatamente che professionalmente, visto che per anni Al Bano e Romina si sono esibiti in coppia per i palchi di mezzo mondo.

Tutto sembrava perfetto, fama, denaro, successo ed una famiglia numerosa e felice. L’incanto si è spezzato quando nel 1993 la figlia Ylenia è scomparsa negli Stati Uniti. Un episodio che ha colpito il mondo intero e che ha lasciato nei genitori un solco di dolore che mai si rimarginerà. Proprio il dover affrontare quel dolore è stata la causa della loro separazione. Quanto accaduto era troppo pesante per essere affrontato senza che ci fossero delle ripercussioni nel loro rapporto. Così, pur continuando a volersi bene, i due hanno deciso di separarsi.

Al Bano e Romina: il retroscena sulla separazione

Sia il cantante pugliese che l’artista americana non hanno mai voluto parlare nel dettaglio di quanto successo in quegli anni. La coppia ha preferito non divulgare dettagli intimi sulla loro relazione e sulla loro vita. Fonti vicine alla coppia si sono dette sicure che la separazione non sia stata consensuale all’inizio, ma volontà di Romina. Chiaramente si tratta di voci non confermate, dunque che potrebbero non corrispondere a verità.

Secondo questi rumor, in ogni caso, Al Bano avrebbe in un primo momento accusato il colpo e ritrovato serenità grazie alla fede in Dio. Adesso è tutto passato, tra lui e Romina c’è un ottimo rapporto d’amicizia e dal punto di vista sentimentale la serenità gliela garantisce Loredana Lecciso. I due negli ultimi mesi sono in perfetta sintonia e si parla già da tempo delle possibili nozze.