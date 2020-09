Umbria, 18enne non ha ancora la patente ma ha il brevetto per gli aerei

Un successo davvero straordinario per Anna Cibei, giovane ragazza 18enne di Città di Castello, che ha ottenuto il brevetto di pilota privato

Un riconoscimento davvero importante per la 18enne Anna Cibei, studentessa di Città di Castello, da pochi mesi diplomata al liceo linguistico. La ragazza ha ottenuto il brevetto di pilota privato, ma lei non ha ancora la patente di guida. Un successo clamoroso visto che l’esame è stato spostato a settembre per l’emergenza Coronavirus: al momento può pilotare un velivolo con un massimo di 4 o 5 passeggeri, velivoli monomotore per voli turistici. L’esame è stato conseguito con l’Accademia di volo di Cepu presso l’aeroporto San Francesco di Assisi Perugia.

Così come svelato dall’edizione de “Il Corriere dell’Umbria” la giovane ragazza ha svelato le proprie emozioni rivelando anche gli altri sogni nel cassetto: “Vorrei ottenere in due anni il brevetto di pilota per aerei trasporto persone e merci, già mi sto impegnando per riuscirci. Il mio sogno sarebbe anche quello per grandi aerei per voli transoceanici di linea per le grandi compagnie aeree”. I suoi genitori, infine, l’hanno definita come “una persona determinata che vuole arrivare subito al brevetto come pilota di linea. Infine, il suo desiderio è passare quindi dal volo privato ad essere vice-comandate dei potenti boeing“. Una nuova sfida in cantiere subito dopo il diploma e quello del pilota privato. Anna non vuole mollare proprio ora vista la giovanissima età.