Grottesco episodio stupro ambulanza, a commettere l’orribile gesto è il conducente, che ha approfittato di una giovane malata.

Ha dell’incredibile la notizia che arriva dall’India e che riguarda uno stupro in ambulanza, compiuto da un membro del personale medico nei confronti di una giovane. La vittima ha 19 anni e la sua famiglia ne aveva richiesto il ricovero in ospedale a causa del peggiorare delle sue condizioni per via del Coronavirus.

Colpevole è il conducente dell’ambulanza, che ha compiuto lo stupro ai danni della ragazza proprio sul mezzo che avrebbe dovuto condurla in ospedale nella città di Pandalam, assieme ad un’altra paziente. Lasciata quest’ultima in un centro medico di proposito per restare da solo con la 19enne, l’operatore ha così potuto attuare il proprio losco piano. Le autorità hanno scoperto tutto grazie alla testimonianza della stessa vittima, che ha anche ripreso con il proprio smartphone alcuni frangenti della violenza carnale subita. L’operatore in seguito si è pure scusato con lei e l’avrebbe pregata di non denunciarlo. Ma le autorità hanno anche scoperto che il conducente dell’ambulanza ed autore dello stupro in passato era stato arrestato per tentato omicidio.

Stupro ambulanza, il conducente abusa di una 19enne con il Covid

La ragazza ha raccontato tutto quanto ai medici, una volta giunta finalmente in ospedale. E quest’ultimi hanno rivelato alle autorità quanto avvenuto. L’uomo è stato licenziato e subito tratto in arresto. Ma non è il solo episodio eclatante avvenuto in India e che riguarda la violenza sulle donne. Dal Sub-continente arrivano con una preoccupante periodicità notizie relative ad abusi ed anche omicidi efferati ai danni anche di ragazzine. E la gente protesta di continuo per chiedere che i vertici della giustizia inaspriscano le pene contro stupri e femminicidi. Ad oggi troppo spesso i colpevoli vengono puniti con condanne troppo lievi o addirittura finiscono con il restare impuniti.

