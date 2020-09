Si uccide in diretta | il video su TikTok visto da milioni di persone

Al culmine della disperazione, un uomo si uccide in diretta sul web. Le immagini che ritraggono il terribile episodio fanno il giro del mondo.

Un uomo si uccide in diretta Facebook dopo avere perso in un colpo solo il lavoro e la fidanzata. La vittima si chiamava Ronnie McNutt, viveva negli Stati Uniti ed aveva 33 anni. Da giovanissimo si era arruolato nell’esercito a stelle e strisce per poi uscire dalle forze armate e farsi una vita da civile.

Ma purtroppo queste due brutte notizie lo hanno traumatizzato e lo hanno segnato in maniera estrema. Al punto tale da spingerlo a togliersi la vita. E così Ronnie sceglie di compiere l’estremo gesto, e di farlo sotto agli occhi di tutto il mondo. Lui si uccide in diretta Facebook sparandosi un colpo di fucile alla testa. Il filmato viene però bloccato nel giro di pochissimo tempo dal noto social network. Ma qualcuno è riuscito comunque a recuperare tutta la ripresa ed a caricarla su un altro social network, TikTok.

Si uccide in diretta, TikTok non riesce a bloccare il filmato

Adesso, da una settimana da quando si sono svolti i fatti, il video del suicidio in live di Ronnie è ancora presente lì. I vertici di ByteDance, la società cinese a capo di TikTok, hanno diffuso una nota ufficiale nella quale spiegano cosa sta succedendo. Loro per primi condannano le politiche che promuovono o incoraggiano il dolore e l’uccisione, di altri e della propria persona. Ed assicurano di stare lavorando per eliminare gli account che hanno contribuito a rendere virale il filmato drammatico, visto da milioni di persone tra le quali tantissimi minorenni. TikTok infatti è una piattaforma molto in voga soprattutto tra gli adolescenti.