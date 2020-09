Morto l’attore Kevin Dobson: famoso per i ruoli in Kojak, Beautiful e...

Gli appassionati di telefilm americani e soap opera lo conoscono molto bene. Attore di lungo corso della tv americana è apparso tantissime volte sui nostri schermi.

Tutti lo ricordano per il suo ruolo al fianco di Telly Savalas in Kojak nei panni del detective Bobby Crocker, ma anche per la lunga attività nel telefilm California e in molte soap famosissime come Beautiful. Dobsn, che aveva iniziato la sua carriera nel 1968, lascia la moglie e tre figli.

‘Kojak’ and ‘Knots Landing’ Star Kevin Dobson Dead at 77 https://t.co/tA68C96GSy — TMZ (@TMZ) September 7, 2020

Sulle cause della morte c’è ancora riserbo anche se sembra che a stroncarlo sia stato un attacco di cuore.